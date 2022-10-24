嘉義縣政府今在亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「各國無人機技術發展進程與服務應用國際圓桌論壇」及合作意向簽約。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今在亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「各國無人機技術發展進程與服務應用國際圓桌論壇」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今在亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「各國無人機技術發展進程與服務應用國際圓桌論壇」，台灣與多國專家共同探討無人機產業發展，而亞創中心也法國新創產業La French Tech Taiwan簽訂合作意向書，象徵以亞創中心為平台，跨出與國際合作第一步，嘉義縣長翁章梁則說，今天的合作簽署，嘉義縣往農工大縣發展，又跨近了一步！

翁章梁今出席下午在亞創中心舉辦的圓桌論壇時表示，嘉義縣邁向無人機國家隊，正如火如荼做相關籌備和連結，今天除了與La French Tech Taiwan簽約，也透過線上，讓台灣與英國、杜拜、瑞典、法國等專家針對無人機發展加以探討，這是過去身為農業縣所沒有的歷程，代表嘉義正逐步往新興科技跟農業縣結合。

翁章梁希望，透過國際論壇和跨國際的合作，可以讓嘉義的產業發展愈來愈國際、愈來愈具世界性，希望嘉義因而改變發展結構和內容，往農工大縣方向邁進，像今天又往前踏進一步，更期待無人機國家隊產業發展在嘉義、中央合作下，可以快速連結、發展。

經濟發展處指出，法國為新創大國，創設La French Tech國家創新創業品牌，致力推動法國科技創新生態系，La French Tech Taiwan就是其在台灣設立的據點，今由經發處長江振瑋代表亞創中心，與La French Tech Taiwan 進行合作意向書簽約儀式，意謂亞創中心與法國科技創新生態系統，將結合雙方人才、技術，共同推動無人機獨角獸新創公司。

江振瑋指出，無人機產業正朝向創新發展變革，今天的圓桌論壇邀請英國、杜拜、瑞典、法國等4國共同參與，分享各國目前無人機研究發展的最新應用，希望能促進國內外技術與產品的交流，促進台灣無人機產業發展。