為投入偏鄉教育，中鋼集團教育基金會(以下簡稱：中鋼基金會) 24日攜手大提琴音樂家張正傑，前往屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區，舉行「走遍天涯海角音樂會」，並邀請知名鋼琴家呂冠葶、永遠的美猴王朱陸豪一起演出，讓現場超過百位的當地學童感受音樂動人的魅力。

這場音樂會吸引周邊獅子國中、楓林國小、丹路國小、內獅國小及草埔國小等5所學校，約200位師生一起參與。

張正傑有感台灣許多偏鄉的孩子因為城鄉差距或經濟因素，不容易在音樂廳內欣賞古典音樂，希望能將美好的音樂傳達分享給這些學童，立下志願與他的大提琴「盧傑利」至偏鄉為學生們設計特別的音樂會。

中鋼基金會表示，創新不僅是中鋼公司的企業精神之一，也是基金會推動企業社會責任的重要思維，「走遍天涯海角音樂會」所深具的教育意涵，與基金會自身發想「環境教育巡迴車」投入偏鄉教育的理念不謀而合，今年繼輪椅族音樂會後再次攜手張正傑，為屏東偏鄉學童傳遞音樂的美好。

張正傑與知名鋼琴家呂冠葶聯手帶來聖桑的「天鵝」及朴佩的「塔朗泰拉舞曲」外，也特地邀請京劇大師、台灣永遠的美猴王朱陸豪在「山林間」大展身手。朱陸豪在法國印象派大師德布西所作曲的音樂聲中，以京劇武生身段呈現出「美猴王」活靈活現般的動作，讓在場學童們笑得合不攏嘴。

此外，朱陸豪也在大提琴伴奏下，氣定神閒地演出家喻戶曉的三國演義「空城計」故事，將大提琴與鋼琴的動人琴聲融入京劇、崑曲等創意元素，如此東西方完美的結合，帶給學童們新奇的體驗。(記者張雅雲/高雄報導)