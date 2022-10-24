第1屆台灣籃球名人堂入堂慶典，24日下午在體育聯合辦公大樓3樓大禮堂舉行，頒發證書給予陳祖烈、王毅軍、唐雪舫、荊玲、洪金生、湯銘新、王士選及嚴慶齡等8位首屆入堂人士。

台灣籃球名人堂協會去年成立，隨即展開評選第1屆名人堂成員作業，去年11月召開典章委員會、提名委員會及評選委員會，經過討論、評估後，今年6月選出8位對台灣籃壇有卓越貢獻及成就人士，並分為球員類、教練類、裁判類及特殊貢獻類等。

除了已故的嚴慶齡、王士選、洪金生、湯銘新由家屬或代表出席領獎，4名球員獲獎者陳祖烈、唐雪舫及荊玲都親自出席入堂儀式，深居美國多年的荊玲，在台灣10月13日開放國外入境者免隔離後，也特地從美國趕回台灣領獎。

1933年出生的陳祖烈身體相當硬朗，他從1956年開始籃球國手生涯，1959年4國5強賽對首爾一戰狂轟52，以及1960年羅馬奧運男籃項目，曾在與奧地利一戰獨拿51分，都是難得的國際籃球賽事紀錄。

首屆台灣籃球名人堂入堂慶典，除了頒發證書，也由籃壇前輩將球傳給後輩的傳承儀式，希望台灣籃球能夠持續穩定發展、成長，入堂慶典也由資深媒體人馮同瑜、現役女籃國手黃鈴娟擔任主持，黃鈴娟換下球衣、穿上削肩黑色禮服，外型相當亮麗。