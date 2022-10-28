台灣首屆多元共融願景獎（Diversity for Better Tomorrow Award）頒獎，台灣奧迪獲頒「影響力企業（外商）銀獎」與「最佳 DEI 倡議創意獎」，為本屆唯一獲獎之汽車品牌。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示：「身為跨國企業與產業指標，多元化對於Audi而言是必需的認知。也是為什麼Audi將聆聽（Listen）、學習（Learn）、交流（Exchange）、共融（Inclusion）作為全球策略的原因。台灣奧迪相信同理心會帶來最好的客戶服務，並創造令人難忘的品牌體驗。

台灣首屆多元共融願景獎邀請各大企業及品牌響應，將人才視為企業永續的關鍵核心，並落實多元性包容，依據《Human Rights Campaign: Corporate Equality Index》多項國際指標進行評選，頒獎表彰在台落實多元共融文化政策之先鋒企業。評審團陣容包括AAMA台北搖籃計畫共同創辦人顏漏有、彩虹平權大平台執行長呂欣潔、行政院性平會委員余秀芷等長期推動多元共融運動先進，並由全球最大職場社交平台領英（LinkedIn）監督評選流程，結合公信力、專業度、指標性三個面向，使致力於發展多元共融的企業獲得肯定。

尊重不同性別與文化背景、致力提升女性主管比例、倡議女性也能藉由行動掌握自主權讓台灣奧迪獲得評審團們一致的認可，給予「最佳DEI倡議創意獎」的肯定。安薩瑞補充：「多元化無關政治正確，而是我們選擇生活在這個世界上的態度。我們很榮幸獲得台灣首屆多元共融願景獎，希望透過「聆聽、學習、交流、共融（LLXi）」策略，驅使汽車產業不斷進化，促進更加以人為本的多元共融轉型。」

不論何種性別、族群、年齡、文化背景，步伐與視野都不該被限制，車子代表獨立自主、移動自由的符號，是給予人們突破框架，勇於跨出舒適圈的工具。Audi期待以此獎項為標竿，鼓勵更多企業領袖、管理者平等看待所有工作者，帶動台灣產業營造創新蓬勃發展的氛圍，開創友善共融循環。