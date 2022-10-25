侯孝賢執導經典電影《悲情城市》33週年數位版，9月15日在國家電影及視聽文化中心舉辦首映，但該電影的靈魂人物導演侯孝賢（侯導）卻缺席，當時高捷透露侯導是因確診新冠病毒，正在休養中；2020年曾被誤傳疑似罹患帕金森氏症的他，日前也被時報周刊CTWANT巧遇與知己班底朱天文在路邊聊天，看來應該已經恢復健康，精神氣色都相當不錯。

兩人有說有笑頗好聊。（圖／本刊攝影組）

10月7日下午3點多，本刊在台北市天母一帶，巧遇導演侯孝賢跟朱天文，兩人正走出侯孝賢家門，站在路邊聊天，兩人不時還伸長脖子張望，感覺像是在等車，朱天文聊天時嘴巴似乎還咀嚼著口香糖，緊接著一輛銀色轎車到來，兩人先後一起上車離去。兩年前電影圈盛傳侯孝賢疑似罹患帕金森氏症，不過當時他的台灣剪接大師好友「廖桑」廖慶松替他闢謠，強調侯孝賢很健康，沒有帕金森氏症這毛病，「到了這個年紀，人名都會記不清楚。」從他與朱天文對話的神情，以及穩健踏出的腳步，應該是不用太擔心。

車子來了侯孝賢與朱天文先後上車離開。（圖／本刊攝影組）

今年二月台灣文學紀錄片《他們在島嶼寫作》第三系列舉辦聯合發表會活動，導演侯孝賢以其中兩部片的監製身分到場，還開玩笑說：「我負責吃飯而已！他們有什麼狀況我就看看。」當時對於侯孝賢的健康狀況，朱天文也透露他們每天都會去咖啡廳聚會，不管有沒有新想法，「反正就是在那邊蹲吧，蹲到某一天可能東西就出來了。」

侯孝賢（左）與朱天文出席《他們在島嶼寫作》第三系列聯合發表會。（圖／報系資料照）

至於2年前舒淇曾透露將參演侯孝賢籌畫、翻拍編劇謝海盟的小說《舒蘭河上》，編劇搭檔朱天文當時也透露侯孝賢與舒淇新片進度，表示要等到3月《願未央》、《我記得》上映，宣傳活動告一段落後，「春暖花開」之時才會開始勘景工作，至於舒淇當時則因疫情緣故無法回來台灣，不過要扮演河神的造型、角色她都很有感覺。但一直到七月有媒體詢問該片目前如何，獲得的答覆為該片仍還處於劇本打磨階段，要看到舒淇和侯導在大銀幕雙劍合璧，只怕還有得等。

兩年前舒淇2年前曾PO出與張震、侯孝賢、朱天文等人合照。（圖／取自舒淇IG）

而今年四月，經典黑幫片《少年吔，安啦！》4K修復版在金馬奇幻影展舉行世界首映會現場，演員顏正國、魏筱惠以及監製侯孝賢等人皆到場力挺，現場也幫剛過75歲大壽侯孝賢慶生，侯導手捧蛋糕拍照時，還搞笑作勢差點手滑，逗樂大家十分幽默。

顏正國（左起）、魏筱惠今年四月曾在首映會上替侯孝賢慶生。（圖／金馬執委會提供）

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