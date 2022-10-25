九合一選戰在即，面對最新民調落後、甚至出現恐遭棄保的傳聞，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（25）日在臉書表示，她擁有的最強大武器就是市民支持，自己也很有自信能承擔起帶給市民更好未來的責任。
黃珊珊今發文痛批「假民調、真文宣的惡質選風又開始了」，她說藍綠所做的「特殊民調」，與獨立第三者所做的結果南轅北轍，且越是靠近選舉，此類民調就如雨後春筍般冒出，不論藍綠，這些詭異的民調，都只是為了帶風向的操作性文宣。
黃珊珊表示，她相信此次選舉沒有所謂的棄保，台北人也會做自己的主人，擺脫藍綠綁架，並且選賢與能，「『棄藍綠、保是非』、『棄政黨保公義』，是我每天都在實踐的行動」。她提到，自己沒有顯赫家世與強大政黨奧援，更沒有本錢操作民調，但市民的支持，就是她所擁有的最強大武器。
黃珊珊指出，自己參選以來希望能重新定義台灣民主的新價值，所謂的「超越藍綠」不是要消滅之，而是讓藍綠融合在市民利益之下，一起朝正確的方向繼續前進，她也提到，台北市超越藍綠已八年，中間選民早已決定台北，甚至台灣的未來。
「含血含淚含恨投票的時代已經過去了」，黃珊珊向選民喊話，為了下一代，請他們相信自己的選擇與手中的一票，能帶給孩子、年輕人與三明治世代，和曾經為社會付出的長者，一個更好的未來，她也保證，自己很有自信有足夠能力承擔責任。
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