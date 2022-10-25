長榮航空今日首航台北－米蘭航線，睽違25年再度開航歐洲新航點，看準商務與旅遊市場，為歐洲佈局開啟新的篇章。11月3日將再開航德國慕尼黑，長榮將成為台灣飛歐洲最多航點的航空公司，未來旅客可以安排多點進出的行程組合，更方便進出歐洲。

米蘭是義大利的第2大城，以時尚精品、建築景觀、藝文底蘊聞名於世，每年舉辦2次的米蘭時裝週是全球最有影響力的時裝活動之一，吸引許多時尚名流前往朝聖，其古典建築、美術館隨處可見，還可親眼目睹達文西「最後的晚餐」名作，素有《米蘭大客廳》美稱的「艾曼紐二世迴廊」更是選購高級精品不容錯過的必遊景點。

長榮航空董事長林寶水表示，台北－米蘭航線為公司在解封後開闢的第1條新航線，象徵著航空市場已邁入復甦的階段，對長榮來說意義重大。義大利是台灣對歐雙邊貿易第3大國，雙方互惠的快速通關政策，讓台灣民眾在義大利也能體驗快速通關的便利性，這條黃金直飛航線開通後，台義雙方的交流將更加熱絡，未來台灣旅客前往歐洲也會更便利，希望義大利旅客能多加利用長榮航空綿密的飛航網絡，前來台灣旅遊及經商，或經由台灣轉往亞洲各大城市。

長榮致力於疫後歐洲航線完整布局，除在西歐飛航法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹及英國倫敦3個樞紐機場，在東歐也飛航奧地利維也納，今年10月25日開航義大利米蘭後，更將飛航網絡擴展至南歐，加上11月3日開航的德國慕尼黑，長榮航空將成為台灣飛航歐洲最多航點的航空公司。

長榮航空睽違25年後再度拓點歐洲，為感謝首航旅客具體的行動支持，在今天的儀式中以「米蘭時尚首航~開啟多元宇宙旅程」為主題，結合時尚與藝術的概念，將濃厚的義大利文化元素融入活動現場，讓旅客在互動區享受迷你足球樂趣、在拍照區扮演時尚超模，甚至是坐下來品嚐來自台灣首位世界咖啡師大賽（WBC）冠軍吳則霖的「興波咖啡」，在搭機前搶先體驗1日義大利人靜謐優雅與瀟灑不羈的自在生活。

長榮為讓旅客充分感受米蘭新航線的時尚特色，與擅長創新手法呈現新西方料理的米其林主廚李皞（Paul Lee）合作，為台北－米蘭航線全艙等設計義式美饌，並在活動現場展示讓旅客先睹為快，藉由欣賞藝術般的創意佳餚，為今天的機上餐點增添更多的期待。長榮也引進義大利的餐具、酒品，為旅客完美演繹「美食」、「設計」與「時尚」的飛行藝術饗宴。