新冠疫情持續燒，11月7日起營業與公共場所取消量體溫措施，醫師姜冠宇表示，取消公共場合量體溫是對的，因為這項措施超沒效率，根本沒有抓到多少人，定期用快篩監測才是王道，引起網友熱烈討論，不少人認同直呼，現在確診根本沒在發燒了。

姜冠宇昨在臉書發文表示，取消公共場合量體溫是對的，因為這個規定根本沒效率，各大百貨公司在門口放了一個熱像儀，在疫情高峰期或是高原期有抓到多少人？定期使用快篩監測才是王道，希望各個職場量體溫的規定也確實廢掉，因為無效作為還要納入評鑑，真的很無言。

姜冠宇指出，7+7和0+7已鬆綁，快篩陰性就解除自主管理，代表以後都是快篩作判斷的時代，而這的確也是判斷病毒有沒有活躍複製、還具有傳染力的依據。現在進階要做的應該是把流感和新冠變異株擺在相同位置去檢驗，不是先驗了不是新冠以後就把人送回家，流感驗都不驗，好像新冠以外的其他病都不是病一樣。

姜冠宇也說，大家不要再當「終極戰士」了，體溫感測是找不到獵物的。貼文引起網友討論，「同意，每天還在輸入體溫還有每周TOCC，快停吧」、「確診根本沒半點發燒」、「確診時覺得有發燒，但量起來也才37.3度，符合體溫檢測範圍」。