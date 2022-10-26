台北市長候選人蔣萬安（右起）、黃珊珊、陳時中（左）26日出席民間版社會福利政策白皮書發表會。（姚志平攝）

國產高端疫苗遭爆第二期臨床試驗委託中資機構進行惹議，國民黨立委蔣萬安上午點名衛福部前部長陳時中，批陳以戰略物資定位而一路護航的高端，竟委託中資公司數據分析，證明高喊抗中保台的陳說一套做一套，根本沒抗中保台DNA。

蔣萬安批評，民進黨是抗中不保台，掛著抗中的招牌，做的都是分贓的買賣。

對於高端疫苗採購價格仍未公開，蔣萬安表示，衛福部應清楚告訴國人，哪些屬於保密範圍，哪些屬於例外的地方；但據高端疫苗採購保密協議的除外規定，只要政府有需要，相關資訊都應該公開，這也是人民知的權利。