童姓阿嬤腸吞下的假牙龜速在腸胃道移動19天，終於順利由糞便排出，事後病人的家屬也把這一顆假牙妥善保存下來。（林新醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中一名82歲童姓阿嬤，日前因確診染疫，合併吸入性肺炎發燒、呼吸困難，緊急收治在烏日林新醫院專責病房，未料住院期間，阿嬤竟不小心誤吞約2X1公分的金屬假牙，礙於確診無法用內視夾出，醫療團隊密切注意下，未料一般人兩天可自然排出，這顆假牙卻在阿嬤腸胃道「慢」遊19天才排出。

烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文指出，阿嬤因染疫、呼吸窘迫收治在專責病房，在接受抗病毒藥物與抗生素治療，由於同時罹患糖尿病、帕金森氏症及水腦症等多種慢性病，且長期臥床、神志不清，需經由鼻胃管灌食，沒想到住院期間，進行口腔護理照護時，阿嬤竟不小心誤吞約2X1公分的金屬假牙。

許人文說，考量到患者正值高傳染期CT值為20.8，加上狀況不佳不適合內視鏡夾出，討論後金屬假牙有自行排出的可能性，決定先採取保守治療。為了觀察這顆假牙是否順利經由食道、胃、小腸、大腸到肛門由糞便排出，許人文與與專責病房護理團隊，每一兩天就安排童姓阿嬤做腹部X光檢查，更常常詳細檢查患者整個腹部，避免金屬假牙銳利處因移動劃傷腸胃部黏膜。

許人文說，一般正常的胃腸道蠕動，從進食、消化、到形成糞便由肛門排出，大約只需2天，但童老太太延遲排空長達19天，主要跟長年患有糖尿病，容易引起迷走神經病變，造成胃腸道蠕動變慢，另外帕金森氏症也常常會有腸蠕動變慢的情形。醫師也開立刺激胃腸道蠕動的藥物或清腸劑，仍沒有太大改善，一度做好必須實施緊急手術剖腹探查的最壞打算。

雖然童姓阿嬤腸胃道蠕動超級緩慢，但是這顆假牙還是龜速地往大腸、直腸移動，而非固定在某一處腸道不動，排除並非腸阻塞引起，經過漫長19天，終於等到這顆金屬假牙順利經由糞便排出，事後病人的家屬得知也非常感激，他們也把這一顆假牙妥善保存下來，當作永久的紀念。