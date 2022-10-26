國民黨基隆市長候選人謝國樑今天(26日)踢爆民進黨候選人蔡適應涉嫌賄選。國民黨台北市前議員羅智強今天在臉書指出，新竹地檢署3天就火速對《美麗島電子報》董事長吳子嘉發出傳票，蔡適應是否也要比照辦理呢？

羅智強今(26日)在臉書粉專貼文表示，謝國樑今天踢爆蔡適應競選團隊涉嫌違法賄選，謝國樑暖暖後援會10月初成立，但在後援會成立前，為了壓抑謝國樑的聲勢，蔡適應暖暖後援會總顧問王維榮在勢力包庇下，竟然「親自拜訪」暖暖區多位里長，並當面給予2萬元，要求里長不得出席謝國樑暖暖區後援會。

羅智強指出，根據謝國樑掌握的證據，多位里長其實並不願意配合，但因畏懼黑道勢力而不得不從，謝國樑已在5天前向檢調告發，蔡適應涉觸犯選罷法第99條「交付賄賂」，也有里長將2萬元繳交司法機關作爲證據，請檢調秉持「有聞必查、有據必辦」的原則，一定要查辦到底。

羅智強強調，民進黨新竹市長候選人沈慧虹因「求官說」，控告《美麗島電子報》董事長吳子嘉誹謗，新竹地檢署3天就火速發出傳票、11天就要吳子嘉應訊。因此有新竹地檢署的效率在前，基隆地檢署可不能慢吞吞到選後才偵辦。

羅智強表示，化名翁達瑞的陳時奮在網路造謠，被余正煌、國民黨高雄市長候選人柯志恩、民眾黨新竹市長候選人高虹安提告，台北地檢署一個多月後才傳喚；國民黨北市議員候選人楊植斗8月即告發民進黨台北市長候選人陳時中造勢發走路工，至今未見檢調動作，羅智強批「民進黨告人，司法就有綠色通道」，「民進黨被告，司法可以裝做不知道」，陳時中、陳時奮都靠綠色護身，我們大眼睜著看，是否會比照用3天就傳吳子嘉的速度，來辦理蔡適應疑似賄選的事件呢？