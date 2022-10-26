「民意7成支持恢復，蔡英文卡什麼小三通？」昨(25)日一份金門縣民調出爐，有7成縣民支持金門與廈門恢復小三通，中廣董事長趙少康表示，如今國門也已經大開，不但開放非免簽證國家入境，連旅遊團都能出去，但就是獨漏小三通，搞得台商比旅客還難回來，更讓金門觀光業「久旱還碰不到甘霖」，讓金門人的生活更辛苦，根本是政治考量的擾民政策。他呼籲民進黨不要刻意「壓選票」，請總統蔡英文趕快恢復小三通。

趙少康指出，當初政府端出四大理由，說要疫情穩定、離島醫療充裕、民意支持、端看兩岸互動等等，根本只是拖延的藉口。他要問，現在蔡政府宣布11月要「疫情大解封」，民意也已經有7成的支持度，四大理由還有哪一項不符合？蔡英文曾經說過「小三通是兩岸關係的重要里程碑」，今年不是在國慶還說「期待兩岸恢復交流」，難道都是講假的嗎？

「民進黨之心，路人皆知，會擋小三通根本就是選票考量！」趙少康強調，因為民進黨把兩岸關係搞僵，讓遠赴大陸工作的20萬台商苦不堪言，這些人當然不會投給民進黨，民進黨乾脆一不做、二不休，把小三通恢復的時間壓到年後，以前回台灣的套票只要大約台幣6千元，現在來回機票最少也要2萬6千元，大幅降升高回台投票的門檻，刻意「壓選票」，實在很可惡。

趙少康直言，蔡政府不開放「不在籍投票」就算了，連有7成民意基礎的「小三通」也一拖再拖，讓台灣人回家投票的路越來越遠，「不支持我就讓你難投票」的做法，不符合民主精神，投票應該是每個台灣人都有的權利，而不是支持民進黨才有的權利，請蔡英文趕快恢復小三通吧！