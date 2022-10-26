九合一選舉台北市長之爭備受矚目，前立委沈富雄25日在《T台開講》戶外節目中強調，他要替民進黨新北市長候選人林佳龍叫屈，他其實是相對能幹的候選人，擺在哪一個縣市都會選得不錯，如果把林佳龍擺在台北市的話，會選得比陳時中好，所以他被蔡英文擺到新北市是很冤枉的。

趙少康說要快快樂樂去參選，沈富雄表示，「是這樣！全台灣第一個講陳時中的臉不好看，是我咧！還有很重要的一點，我沒有在選嘛，我每天都很快樂耶，我談到民調就快樂好幾倍！」這是很重要的一點，選舉是在選爽快，是在選歡喜的，選得那麼痛苦，別選就好了！

「我要替林佳龍叫屈，都是蔡英文總統害的！」沈富雄說，因為林佳龍其實是民進黨裡頭，相對能幹的候選人，妳把他擺在哪一個縣市，他都會選得不錯。今天林佳龍如果是擺在台北市的話，林佳龍會選得比陳時中好，所以他被擺到新北市是很冤枉的。

沈富雄還點名在現場的立委何志偉：「你是第一個跳出來要陳時中選台北市長的！」何志偉回答說，因為本人就是冰雪聰明，透視未來，因為看到陳時中就是會被提名，看清楚未來的趨勢跟走向，當然要做出決定。趙少康打趣說，如果害何志偉就說，他早就知道陳時中的下場是這樣。