情侶感情發展到一定程度時，難免天雷勾動地火，想要發生更進一步的關係。一名男大生在網路上傾訴，自己初夜時相當緊張，女友原先表示會親自指導，不料後來一連串如狼似虎的行徑卻讓他嚇到當場哭出來，更對性愛產生陰影。

一名21歲的男大生在Dcard上以「第一次上床哭了」為題發文，表示自己終於交到人生中第一個女朋友，因為女友曾有過性經驗，他擔心自己第一次表現不佳遭到嫌棄，甚至引發分手危機，猶豫許久後，他還是在上床前和女友坦白。

沒想到，女友不僅沒有失望，甚至還直說願意當原PO的「領航員」，但後來疑似對方動作過於猛烈，讓初出茅廬的原PO招架不住，嚇得直說：「我跟被侵犯一樣，一直瘋狂被X，我一直以為只有女生才會被男生侵犯」。原PO落下男兒淚後，女友仍不肯善罷甘休，讓他崩潰地說：「原來上床是這麼暴力的事情，謝謝，以後再也不會對這種事情有任何妄想了」。

文章曝光後，引起上千網友關注，紛紛留言，「都哭了…你的心理健康沒問題吧？」、「哭了還繼續，看起來不太優欸，她這行為算強姦了吧」、「男生也要好好保護自己」、「如果原PO當下是不願意的，我建議報警，性本來就是兩個人都要同意且互相尊重」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。