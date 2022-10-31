中市男子小林今年1月間到女友家與她家人打麻將到凌晨，散場後，竟摸進女友胞姊房間，伸狼爪性侵熟睡中姊姊，她昏睡中喊痛，小林出聲回應：「很痛喔」，姊姊驚覺不是男友聲音而嚇醒，怒踢開他，告訴家人報警。小林在法庭認罪，並達成和解，法官依趁機性交罪判刑2年，緩刑5年，200小時義務勞務及法治教育8場，可上訴。

22歲小林今年1月10日隨女友回家，與女友的父親、弟弟、姊姊等人打麻將，散場後，回女友房間求歡被拒。小林隨即在凌晨6時許摸進女友姊姊房間，還先以手撥走門口監視器鏡頭，才進房。

女友的姊姊指控，她熟睡間突然感覺有人親她的耳朵、嘴巴，甚至還伸手摸進內褲，對方都沒出聲，動作很粗魯，她被弄痛而醒來，意識未恢復就先出口說：「很痛」；對方跟著她複誦說：「很痛喔」。但她驚覺不是男友的聲音而嚇醒，怒用腳將他踢開，事後，告知家人報警。

小林在法院審理時坦承犯行，表示悔悟，並與被害人達成調解求得諒解。法官認為乘機性交罪的最低法定本刑為徒刑3年，刑罰恐有過苛，且有憫恕之處而依法酌減其刑，依趁機性交罪判2年，緩刑5年，緩刑期間提供200小時的義務勞務，接受法治教育8場次。