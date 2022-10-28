一名劉姓男子邀一對忙著開店的情侶友人到家飲酒，拿出鎮靜劑想讓兩人「放鬆」一下，劉男見兩人先後因藥物與酒精作用而昏睡，趁隙性侵女方得逞，女方醒來上廁所時發現下體有精液流出，又見男友在昏睡，才知遭劉男侵犯，法官一、二審均依乘機性交罪判劉男3年10月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

據判決書指出，劉男在2020年9月1日晚間8時許，應邀到情侶住處聚會飲酒。3人聚會至同日晚上11時許，劉男邀約兩人到其住處「繼續喝」。劉男見情侶二人即將開店，壓力很大，便提供鎮靜劑想讓兩人「放鬆」，兩人服用後也紛紛昏睡，劉男趁女方因飲酒及服用鎮靜劑藥丸，陷入昏睡無力、判斷不佳時，性侵女方得逞。

期間，女方隱約感覺有發生性交行為，但因昏睡無力反抗，性行為結束後，她醒來上廁所時發現陰道有精液流出，步出廁所驚見男友仍在昏睡，劉男則還醒著，問她「要不要喝咖啡」，才發現剛剛與她發生性行為的不是男友，與劉男對質後氣得報警提告。

劉男則辯稱當天沒有強迫任何人服用藥物，也沒有發生性行為，只有自然的擁抱與親吻行為，並指稱女方也有主動靠在他身上，兩人擁抱、接吻後，女方就出門了。

法官勘驗對話紀錄，發現女方男友曾傳訊息質問劉男「反正他覺得被你強姦」、「他把你當朋友，你這樣真蝦」等語，劉男均未辯稱自己與女方沒有發生性行為，足認女方指訴其遭劉男為性交行為之情節，當屬非虛。

法官認為劉男與女方為友人關係，竟利用其飲酒並服用藥丸後，昏睡而不知且不能抗拒之狀態，對其性侵得逞，造成女方心理莫大傷害，嗣後需至身心科治療，足見本案犯罪所生危害非輕；且劉男犯後僅坦承有肢體接觸，矢口否認性交行為，迄今亦未與女方達成和解或取得其寬恕，一、二審皆依乘機性交罪判劉男3年10月；最高法院駁回上訴，全案定讞。

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