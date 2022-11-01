一名林姓男子在去年9月間，認識已婚的人妻小美，兩人偷偷交往後，多次相約前往摩鐵發生性關係，甚至兩人在車上聊天時，林男還將手指插入小美下體後拍照留念，且在通訊軟體上互稱公、婆，互相傳送鹹濕訊息，以及各自的生殖器相片給對方，小美丈夫發現後氣炸求償60萬元，法官認為林男侵害配偶權明確，全數判賠。

根據判決書，遭到戴綠帽的人夫向法院控訴，她的妻子小美語林姓男子從民國110年9月起熟識後，林男先主動邀約小美至汽車旅館約會，其後發展為情侶關係，於通訊軟體LINE上互稱老公、老婆，並長期傳遞曖昧訊息，更互相傳送彼此生殖器官照片供對方觀覽、挑起性慾，林男更多次表示與小美性行為時未戴保險套，有使小美懷孕生子之意圖，嚴重破壞他的配偶權，怒求償60萬元。

林男審理時承認有與小美互傳訊息，還用暱稱「林香香」當成小美代號互傳鹹濕簡訊及代號，不過林男強調，他知道小美有家庭，也沒有去過汽車旅館，不過確實他曾在車上聊天時，手指有放進去小美的生殖器，至於他傳男性生殖器的照片給小美，是在網路上擷圖的，兩人從今年4月起就沒有再聯絡了，他同意小美丈夫說法，願意賠償部分金額，但60萬元太多

法官認為，林男坦承與小美交往，甚至之到小美已婚，還將手指放入小美下體，更承認兩人多次發生性關係，考慮到雙方的社會地位、收入等情狀，認為林男有故意以背於善良風俗方法，不法侵害小美丈夫的配偶權，情節重大，應負民事侵權損害賠償責任，賠償精神撫慰金60萬元合理，判林男應賠償，全案可上訴。