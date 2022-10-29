許多男性愛吹噓自己的生殖器大小，一名英國男子喬稱自己有24公分的大GG，去某家公司面試的時候，竟然因為下面一大包，而被面試官誤以為勃起，被批評行為有失妥當，讓他感到很困擾，很希望可以動手術縮小陰莖尺寸，回歸正常人的生活。

綜合外媒報導，英國電視台《Channel 4》訪問到一名男子喬（化名）稱自己的生殖器長達24公分、周長18公分，對他的生活造成一些困擾，舉例來說，他若穿一般的內褲，生殖器有很大的機率會掉出來，因此只能穿特製的內褲。

喬也分享過去曾經發生的慘案，他去某家公司面試，期間聊得非常愉快，他一度以為自己會被錄取，結果對方最後卻說「你很好，但行為不太恰當！」婉拒他的應聘。事後了解才知道，原來是因為他穿了合身剪裁的西裝褲，且生殖器太大，導致生殖器輪廓明顯，讓面試官誤以為他在面試的時候勃起，進而喪失了工作機會。

喬坦言，雖然很多人羨慕他有大GG，甚至誇他天賦異稟，但他其實在日常生活中，經常發生許多令他感到尷尬又困擾的狀況，尤其是穿起褲子來下面掛著一大包，讓他遭受到許多人側目，因此他很希望能做陰莖縮小手術，盼能擁有一般人的尺寸與生活。