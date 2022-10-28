不少鄉民都號稱自己有「30公分」，但陰莖過長真的是好事嗎？英國一名男子興奮時生殖器長達10.5英寸（約26.6公分），近日他接受節目訪問提到，自己雖然「長處」過人，但卻沒因此獲得好處，許多女性接近他只是想「試用」，導致他難以擁有正常感情。

根據《LADbible》報導，39歲男子馬特（Matt）在電視台紀錄片《My Massive Cock》提到，他興奮時生殖器約10.5英寸（約26.6公分），他並未因此感到驕傲，反而覺得非常困擾，「天賦異稟確實會引人注意，但卻難以發展出感情」，許多女性接近他只為了一夜情。

馬特提到，與對象深入認識後，他有時會希望能事先告知，自己擁有特長的生殖器，但卻顯得有些下流，但不提前說又會造成麻煩，有些人無法接受，讓他相當困擾，此外在進行性行為時，市面上賣的保險套尺寸都太小，他經常套不進去，馬特一直希望擁有正常尺寸的生殖器，曾考慮透過手術縮小尺寸，但因擔心後遺症而作罷。

節目還採訪了另一位名叫喬（Joe）的男性，他興奮時長達9.5英寸（24公分），但過長的生殖器也為他生活帶來困擾，一次他穿著西裝去面試，豈料由於他的生殖器太大，導致面試官以為他全程「升旗」，事後向他說明「我們認為你是優秀人選，但過程中你做了非常不當的行為」，喬也因此失去工作機會，日後他都必須穿特殊內褲，使下體看起來不要這麼明顯。