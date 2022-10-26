《運動會4》黃隊領隊郭泓志（左）主動擁抱林志宇，給予安慰。（好看娛樂提供）

《全明星運動會4》上周播出第14集黃藍對抗賽，進行了12碼足球、羽球和合球，錢薇娟所帶領的藍隊，先前曾被黃隊剃頭，這次可說雪恥回敬，連拿下3場比賽的勝利，士氣非常高昂，其中黃隊的選手林志宇在12碼足球項目失常，賽後以淚洗面，與隊員們全哭在一塊，在領隊郭泓志主動擁抱林志宇時，林志宇自責表示，「你給我機會，結果我讓你失望」，而郭泓志則要林志宇記得當初籃球表現時的感覺。

由於黃隊開播以來獎盃數始終領先，但連續兩週6個比賽項目，卻只拿下一場勝利，加上又被剃光頭，現階段可說是迎來重大低潮，整個黃隊的隊員幾乎都哭過一輪。領隊郭泓志也趁此機會教育：「過去幾週你們都是站在冠軍位置，沒有體驗過失敗，輸的時候會獲得的更多，這種感覺記在腦海裡，比賽很公平，我們就是打不贏別人啊！」提醒隊員們享受失敗，才會贏得勝利。

林志宇坦言，比賽時總是有一道坎跨不過去，比賽當下害怕失誤、害到隊友，很想要為團隊付出，但總是力不從心，「真正的享受比賽，是我現在需要學習的地方」，節目播畢後，林志宇在社群分享了他唱著自創曲〈It’s not my day〉的影片，歌詞講述的正是參加《全明星運動會4》到現在面對失敗的心境。

林志宇在文中有感而發寫下，「我很想要為團隊付出盡到一份心力，但就是力不從心」，除了期許未來持續進步外，也透過這次的音樂創作抒發自己低落的心情，希望接下來的每場比賽，可以越來越進入狀況，且不讓大家失望。