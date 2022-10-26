法醫高大成分析，全案應非1人所為，而有共犯，且凶殘的犯案手法應該跟嫌犯的職業有關係。

台中市神岡區一歇業工廠驚傳桶屍命案，警方鎖定一名30多歲女子涉案，對此，知名法醫高大成研判，殺人用水泥密封，推斷與凶嫌職業有關，且絕對是熟識，他也推論凶手不只一人。

台中市神岡區一處歇業工廠26日驚傳桶屍命案，承租者再轉租成二房東，卻因兩年未收到租金，26日整理廠內環境時聞到惡臭報警，警方發現遺體先以塑膠袋包捆，在塑膠桶內灌入水泥，初步推判是一名2019年失蹤的男子，唯仍需驗DNA鑑定，警方也帶回一名30多歲女子，列為關係人偵辦。

高大成研判，殺人用水泥密封，推斷與凶嫌職業有關，且絕對是熟識，他也推論凶手不只一人。（馮惠宜攝）

中山醫學大學法醫系主任高大成研判，一般殺人還用水泥密封，應與凶嫌職業有關，可能從事與水泥相關行業，且絕對是熟識。

至於為何死了兩三年，還會飄出惡臭，高大成說，一般全身屍蠟化約需二到三年，部份約需三個月形成，屍臭味在空曠環境，一般二個月就沒味道，高大成懷疑是水泥放久了後會因為高低溫度變化，熱漲冷縮造成塑膠桶裂開，因為水泥不會吸水，裂開後就會跑出屍水，出現屍臭味，才會被發現。

高大成認為，被害者被殺後應該先被置放一段時間，待屍體僵化後才被凶手等人放進水桶灌水泥封屍，但因為屍體已經僵化，所以屍體搬進塑膠桶時手臂僵化無法彎曲，此時直接灌漿水泥，才會造成一隻手臂伸出水泥外的狀況。

目前警方將一名30多歲女子列為關係人帶回，高大成說，桶屍重達百斤，一般女子不可能抱著男性屍體放置在桶內，一個人也無力移動桶屍，應有共犯，只要相驗時注意桶內是否有死者以外的毛髮，很可能就是凶嫌行凶過程時掉落。