蔣萬安參選以來，所遭遇的抹黑與攻擊與日俱增，高揚凱一路挺蔣。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

國民黨台北市大安、文山區市議員候選人9號高揚凱，新人參選格外辛苦，但經過大半年的拚鬥也打出自己的「人設」及特色，無論是「正在地」訴求、「骨力換來鼓勵」的勤跑基層、或以「戰鬥凱」批判塔綠班執政無能的形象、到「最挺蔣萬安的議員候選人」，在大安文山27位議員候選人中顯得突出而受到矚目。

這次台北市議員選舉，競爭最激烈的非大安、文山區莫屬，候選人眾多，競爭白熱化，本屆大安、文山區市議員共27位參選力拚13席次，平均每2個候選人就將有1人落選。

高揚凱身為新人參選不敢有絲毫懈怠，為了終結30多年來地方上沒有選出真正在地議員的遺憾，高揚凱挺身而出，效法土地公守護鄉土、守護鄉親權益的精神，決心為建設更美好家園力拚一次，他以「正港在地囝仔」的身分作為出發點，以「土親人更親、在地挺在地」為訴求，更提出許多具體的政策牛肉，逐漸打動越來越多鄉親的認同與支持。

除了「在地囝仔」訴求之外，「戰鬥凱」形象也打開了知名度，經過半年多的曝光，在持續透過媒體投書、政論節目與社群媒體等管道不斷發聲下，高揚凱在泛藍基層獲得高度認同。

高揚凱常說，如果國民黨硬起來、不阿斗，塔綠班就不敢橫著走，就不用因陳時中「走鐘、落跑」的防疫失靈而讓市民鄉親老往家裡躲；高揚凱表示，他這次參選，就是要為壯大國民黨、下架民進黨而戰，為鄉親的安居樂業而戰；面對蠻横無能傲慢的塔綠班，高揚凱没有絲毫的猶疑，「戰，就對了」。

高揚凱認真勤跑基層的身影，也讓人印象深刻，「用骨力，換鼓勵」的過程非常辛苦，加上高揚凱是不折不扣的新人參選，沒有現任優勢，能操之在己的，就是「始於足下」的毅力與決心。

自參選以來，高揚凱已經跑遍大安、文山區基層，他謹記朱立倫主席叮囑「每天至少要握到一千雙手」的目標，高揚凱沒有懈怠的空間，他期許以勤快與誠意來打動選民。

蔣萬安參選以來，所遭遇的抹黑與攻擊與日俱增，高揚凱一路挺蔣，從街頭宣講、政論節目到臉書貼文，他把握每一次為蔣萬安辯護與澄清的機會，他說，母雞帶著小雞往前衝，小雞們也要義無反顧的為母雞挺身拚鬥。高揚凱自己身為候選人，這種設身處地、換位思考、爭取共好、創造共贏的態度，在基層獲得廣泛的共鳴和好評。