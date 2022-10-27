一年一度的同志驕傲月即起登場，象徵LGBT族群性別多元包容文化的彩虹，成為最美麗的時尚ICON，近來多家腕表與珠寶品牌推出彩虹概念的新作，代表對性別多元文化的支持，也有雨過天晴，充滿希望與力量的象徵意義。

RICHARD MILLE最近推出一款RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕表，融入彩虹、花朵、太陽、笑臉、香甜的鳳梨等象徵圖騰，所有零件精工修飾均由手工完成，靈感源自Smiley世界與價值觀，詮釋「微笑機械學」，充滿歡樂、愉悅的正能量，歷時3年的研發才得能完成，搭載自製CRMT7自動上鍊陀飛輪機芯，限量50只。

雅典表LADY DIVER美人魚彩虹潛水表，42萬6500元。（ULYSSE NARDIN提供）

雅典表（ULYSSE NARDIN）日前發表39mm的LADY DIVER美人魚潛水表和45mm的BLAST陀飛輪腕表，融入彩虹表圈的時尚元素，靈感源自矽晶片折射出的彩虹光澤，矽晶片材質被廣泛運用雅典表多款機芯當中，如BLAST陀飛輪腕表的UN-172機芯和LADY DIVER美人魚潛水表的UN-816機芯，如今更將彩虹五彩絢麗的光彩，透過在表圈上鑲嵌色彩繽紛的彩寶來呈現，內外呼應，更添華美。

雅典表BLAST陀飛輪彩虹腕表，281萬100元。（ULYSSE NARDIN提供）

伯爵（PIAGET）最近推出一款Possession系列玫瑰金宮廷式雕刻飾紋彩色寶石鑲鑽戒指，在玫瑰金上鑲嵌沙弗萊石、紅色、橘色、藍色、紫色、粉紅等各色藍寶石，排列成如彩虹般絢麗圖案。