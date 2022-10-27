台北市議員候選人高揚凱打出「榮耀首都台北隊，高揚凱報到！」旗幟，落實市長及議員合體的選戰，成為最挺市長候選人蔣萬安的市議員候選人，爭取支持面最大化。（台北市議員候選人高揚凱提供／張立勳台北傳真）

台北市議員候選人高揚凱以「每天握到一千雙手」為目標，爭取最多數選民認識他、認同他，進而支持他。（台北市議員候選人高揚凱提供／張立勳台北傳真）

選戰進入倒數，國民黨台北市大安、文山區市議員候選人9號高揚凱爭取每一個和選民直接接觸的機會，站街頭、掃市場、在捷運站及公園、追垃圾車、跑活動，這些場合都可以看到高揚凱身影。他以「每天握到一千雙手」為目標，爭取最多數選民認識他、認同他，進而支持他。

在高揚凱的拜票隊伍中，也同時亮出國民黨台北市長候選人蔣萬安的競選旗幟，高揚凱接觸到選民就說：「拜託市長投給6號蔣萬安，議員支持9號高揚凱」。對高揚凱來說，「打一埸市長及議員的合體選戰」，這絕不只是一句口號，而是具體的行動！也因此在大安、文山區眾多議員候選人之中，高揚凱顯得非常不一樣，說他「最挺蔣萬安」並不為過。

選舉是內行看門道，外行看熱鬧。早在高揚凱於驚濤駭浪中通過初選檢驗、獲國民黨提名成為正藍軍戰將後不久，有位深懂選戰門道的長輩就向高揚凱剖析：「大安、文山區市議員選舉向來競爭最激烈，幾乎每位現任議員都很強，新人要出線非常困難，無論藍、綠都是這樣。」這位政治前輩接著指出，國民黨這次雖提了兩席年輕新人，但是，人家有一位超高人氣的政治師父，有師父的票源可以繼承，有師父的龐大粉絲和聲量可以「引流」，甚至政治師父把它當成自己在選舉來打。所以說到底：「這次國民黨所提8席中，真正的新人只有你高揚凱一個，你要加倍的努力、努力、再努力，才可能為國民黨拚八仙過海啊！」

這個政治前輩一席話，猶如醍醐灌頂，也讓高揚凱茅塞頓開。在與競選團隊經一番反覆的腦力激盪之後，高揚凱擬定了選戰計畫及清晰的「人設」。(一)「戰鬥凱」形象定位：以「下架塔綠班！戰，就對了！」訴求，專打陳時中防疫無能、亂象、和弊端。(二)以「正港在地囝仔」特質，提出符合在地需求的政策牛肉，並訴求服務做好做滿，爭取鄉親力挺，終止30年來未曾選出真正在地議員的遺憾。(三)打出「榮耀首都台北隊，高揚凱報到！」旗幟，落實「市長及議員合體的選戰」，成為最挺蔣萬安的市議員候選人，以爭取支持面最大化。

秉持以上3個競選主軸，高揚凱一路奮戰不懈，一步一腳印，一雙手握過一雙手，在選戰最後階段更是絲毫不敢鬆懈，全力衝刺到底，希望能為國民黨拚出八仙過海！