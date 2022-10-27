日本學者預測，這次台北市長選舉，國民黨候選人蔣萬安可能當選；民進黨台北市長候選人陳時中今受訪表示，未來他當選市長，跟中央合作完全會是無縫接軌，對市民有最好的福利跟建設。

陳時中今天在吳興市場掃街受訪表示，離選舉還有一段時間，各有他的觀察，像他自己的觀察，昨天在廟口開講，群眾非常熱情，也對他高度期待，他都用笑容以對，回來又開了一個直播，收看的人也很多，早上看到訊息回報，大家都非常熱情，非常期待。

他說，廟口開講總統也來了，對他多少讚許及支持，相信未來他當選市長，跟中央合作完全會是無縫接軌，對市民有最好的福利跟建設。

日本學者小笠原欣幸在2020總統大選曾精準預測蔡英文總統得票率57.7％，與實際得票率57.1％僅差0.6個百分點，被譽為「神人級學者」。小笠原欣幸昨天在臉書貼文，參考台灣媒體的各種民調和報導，台北市長部分，他則預測蔣萬安可能當選。

至於被問到11月5日登場的辯論，被問到做了哪些準備？覺得自己最需要集訓有哪些部分？陳時中表示，他所提出的政見方向非常多，相關已經蠻充足了，至於怎麼樣表現，可能要有專家大家一起來討論。