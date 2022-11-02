九合一選舉將至，無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前舉辦首場大型造勢，除拉抬民眾黨8位市議員候選人外，時代力量市議員候選人徐千淳、劉仕傑與陳志明3人也現身參與，「白黃合」傳言甚囂塵上。對此，黃珊珊2日未否認，強調各黨派只要願意合作都是戰友，她不希望再跟藍綠兩黨一樣，把他人排拒在5里之外，「藍綠兩黨為什麼永遠不共戴天？」

時代力量因未提名台北市長候選人，議員候選人們缺乏母雞拉抬，而前主席黃國昌日前表態支持黃珊珊，引發「白黃合流」聯想，而黃珊珊10月30日的造勢活動上，3位時代力量候選人又穿著競選外套現身，黃色衣著在現場萬點白海中特別醒目。

對此，黃珊珊上午發表健康城市政策時受訪表示，台北市、國家不需要更多對立，而是需要更多善良、諒解及合作，跨黨派朋友只要願意合作，都是她的戰友，未來台北市在她主政下也會採取此原則。

黃珊珊說，任何政黨包括敵對陣營的國民黨、民進黨，只要願意為城市付出且有才德，她都會予以接納，並邀請進入台北市政府內閣，「不希望再跟2黨一樣，把對方排拒在5里之外，藍綠2黨為什麼要永遠不共戴天？」