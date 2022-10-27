經濟情勢大不妙，股、匯市反覆震盪，民眾幾乎要「切心」市場利多了。國立中央大學台灣經濟發展研究中心27日公布111年10月消費者信心指數（CCI）調查，總指數為61.22點，與上個月比較下降1.37點，為98年11月以來、等同於13年的最低點。

此次調查六項分項指標，一項指標上升：物價水準；五項指標下降：購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機。一如今年來的主流趨勢，民眾感受物價一直在漲，財富一直在縮水！

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，在全球高通膨陰影不散下，美國大幅且連續的升息，歐元區、英國、加拿大等國央行也跟進升息，多重威脅對民眾的影響愈來愈大，消費壓力、借貸成本大增，估計今年第四季的情況會更嚴重。

10月消費者信心指數調查中，下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為104.3點，月減4.05點；下降幅度第二的指標是「未來半年投資股票時機」，本月調查為21.3點，月減3.2點，都是十分顯著的降幅。其中的股票投資時機指標，今年6月來創史新低之後持續每個月再創新低，已連續四個月。

與總體經濟有關的「未來半年國內經濟景氣」、「未來半年家庭經濟狀況」，在10月同為下降幅度第三的指標，分別達到78.45點、73.15點。

吳大任分析，民眾受到股市重挫、房價縮水等影響，認為家庭經濟情勢不佳已來到103年1月、即8年10個月的低點，估計出口在第四季愈見衰退，若再擴散為無薪假，就會刺激到就業機會，以及家庭財富縮水的壓力大增，即使政府期待內需來提振今年經濟成長動能，也很難達成。