高雄市長陳其邁今(27)日在臉書PO出一段影片，並表示18歲公民權的修憲複決投票，需要965萬同意票才過關，「這次，你準備好一起創造青春，寫下歷史嗎？」他也透露，影片裡還有許多彩蛋，要大家一定要點開看。

「這台車車，回頭率超高！熟悉的聲音，駕駛居然是......？」陳其邁在臉書PO影片並寫道，駛過高雄美麗的山海、城市與鄉村，這次，是我們與18歲公民權最接近的一次！台灣的民主自由，是在人民一次次的爭取、實踐之下，更加落實到各個角落。高雄人也以民主精神，寫下許多歷史。

陳其邁也表示，前輩用青春，創造歷史；這一次，有機會將民主歷史更深化，創造青春！他說18歲，可以做很多事，也可以獨立思考，負起更多責任，但18歲公民權的修憲複決投票，需要965萬同意票才過關。「這次，你準備好一起創造青春，寫下歷史嗎？」

最後，陳其邁也透露，影片裡還有許多彩蛋，「你一定要點開看看」。