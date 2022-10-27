25歲李姓男子25日晚從桃園龍潭騎機車到關西鎮，見一家銀樓還沒關門，進店假籍要買金飾，在挑選時趁銀樓店員不注意，摸走2枚金戒指後逃逸，新埔警分局接獲被害人報案，花不到7小時偵破銀樓竊案，順利將李嫌逮捕到案。

新埔警分局調查發現，李姓犯嫌住在龍潭，月25日傍晚從龍潭騎機車來到關西尋找下手目標，發現一家銀樓店門敞開，隨即進入假藉挑選金飾，店員拿出10多枚金戒指讓他挑選，李嫌趁店員不備時竊取2枚金戒指，隨後以未見到中意金飾為由從容離去。

店員發現有2戒指不翼而飛報案，新埔警方即調閱沿線監視器，勾勒出犯嫌逃逸路線，並推敲出犯嫌躲藏位置，確認後隨即前往逮人，當將李嫌人贓俱獲。

警方從案發到緝獲竊嫌，花不到7小時，李嫌被逮捕時連衣服都來不及換，當場人贜俱獲，全案訊後依竊盜罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

新埔警方表示，民眾安危，警察有感，選前治安特別重要；銀樓商家須注意店內財物安全。本次及時緝獲銀樓行竊犯嫌，是還給民眾平安的社區環境，也提醒宵小勿心存不軌，守護治安警察責無旁貸，此類行為警方持續依法嚴懲嚴辦，絕不寬貸。