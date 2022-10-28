九合一選舉倒數，確診者無法投票引發熱議。然而，身兼民進黨主席的總統蔡英文26日才在民進黨中常會上稱「在民主台灣，每位公民手中都有神聖的一票，可以決定自己的未來」，國民黨立委賴士葆質疑，為什麼30萬確診者手中神聖的選票卻被政府沒收？賴認為蔡英文這段話根本是自打嘴巴，「真的心態可議」。

民進黨26日舉行中常會，蔡英文會中表示，從這次中共二十大來看，不一樣的是，在民主台灣，每位公民手中都有神聖的一票，可以決定自己的未來。賴士葆27日在臉書反問蔡英文，為什麼30萬確診者手中神聖的選票卻被政府沒收？他認為，執政黨的立場通常會鼓勵更多人投票以提高投票率，實踐真正的民主，如今卻是反其道而行，自打嘴巴，真的心態可議。

賴士葆提及，中選會官腔官調，用一堆理由剝奪人民選舉權，事實上是「蔡政府有沒有決心要捍衛憲法賦予人民的選舉權，防疫同時兼顧人權」。賴士葆認為，技術上明明可以克服的，「不是不能，是不為」，蔡政府開放邊境，就可以將新冠肺炎從第5級降為第4級，賴認為可以調整居隔規定，或是設置特別投票所，就是看蔡政府要不要而已。

賴士葆指出，蔡政府一再宣導防疫很成功，如果是這樣，應該不用擔心確診者投票行為不利於民進黨，或擔心陳時中的仇恨值外溢，影響投票行為，否則就是嘴巴說防疫成功，其實心虛。他也提到，蔡英文剝奪他人權益早已習以為常，包括剝奪農田水利會會員的選舉制改為官派，順勢沒收龐大的土地資產、剝奪民進黨縣市首長初選的權利改為自己欽點人選。賴士葆痛批，這些都是獨裁者的行徑，如今30萬確診者的投票權被剝奪，會讓許多民眾質疑，蔡政府是否連防疫都有政黨之私的考量？