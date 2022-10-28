高端遭爆與陸資合作！帶隊夜奔陳時中競總「純聊天」？ 薛瑞元：談上任百日酸甜苦辣

衛福部長薛瑞元、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨帶隊密會民進黨台北市長候選人陳時中惹議，國民黨立委賴士葆今指出，薛等人昨天去，一定是為高端疫苗恐遭撤緊急使用授權（EUA）與用中資做二期實驗「串供」，對好對外說詞。

賴士葆表示，高端疫苗31日之前要繳交有效的疫苗保護效益報告給衛福部，但至今資料未齊，補件日到期未補件將遭撤銷EUA，等於過去打高端疫苗的都無效，薛瑞元不敢決定才去問陳時中，坐實陳現在還是指揮中心地下指揮官。

此外，高端二期臨床試驗委託陸資丘以思公司做，賴士葆指出，該公司4月變陸資，5月衛福部就與高端簽約，高端等於以大陸人力做實驗、幫忙拿EUA與政府40幾億元訂單，這個陳時中怎麼會不知道？而陳知情包庇就是中共同路人。

中廣董事長趙少康表示，薛瑞元等人與陳時中一談談3個鐘頭，內容當然啟人疑竇，合理質疑就是談高端最近出紕漏的事情；而若高端因補件不過EUA遭廢止，已有百萬人打了300多萬劑算不算數？後續要怎麼辦？

趙少康說，若高端補件壓線過關，EUA未作廢，衛福部過往連復必泰都不能用了，現在可採用高端委託陸資公司做的二期臨床試驗補件資料？

趙少康認為，如果容易解決，薛瑞元等人談30分鐘就解決，高端紕漏一大堆，議題打到選舉都打不完，這是民進黨揠苗助長的自食惡果。

賴士葆也揚言，只要衛福部堅持包庇將高端疫苗採購合約封存30年不解除，高端疫苗爭議議題就會一直打到2024。