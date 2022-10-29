台中市長盧秀燕29日上午赴大里，為爭取連任的無黨籍市議員張滄沂站台。（盧秀燕競總提供／潘虹恩台中傳真）

選戰進入倒數，爭取連任的台中市長盧秀燕、台中市長候選人蔡其昌都抓緊腳步，各自現身相挺爭取連任的台中市議員。盧秀燕29日上午10時赴大里為無黨籍市議員候選人張滄沂站台，同樣的時間，蔡其昌則至龍井區與黨內市議員候選人張家銨舉行聯合競選總部成立。

無黨籍台中市議員張滄沂舉行競選總部成立大會，逾500位鄉親到場支持，盧秀燕來到競總所在地大里，現場鄉親更是歡呼不斷，爭相和盧秀燕握手合照，更有民眾從自宅陽台高喊「盧秀燕凍蒜」。

盧秀燕表示，張滄沂是「敢做敢擔當」的議員，南門橋串聯大里與南區，爭取修建多年，張滄沂擔心民眾安危積極向市府爭取，現在市府與議會合力建設，已經將南門橋完工，讓大家能安全出行；更表示，張滄沂深耕地方，清楚不同年紀的市民需要什麼，大里區建設了兒童暨國民運動中心讓老、中、青都能運動，不分黨派的服務，以市民為本就是優質的民意代表，籲鄉親給認真做事的人繼續服務的機會。

另一邊，台中市長候選人蔡其昌與民進黨市議員候選人張家銨在龍井區成立聯合競選總部，立法委員何欣純、莊競程、陳亭妃、林靜儀等人也到場支持，鄉親湧入現場搖旗高喊「凍蒜」，場面熱絡。

蔡其昌表示，女性出來擔任民意代表、成為政治人物比別人更辛苦，雖然現在社會提倡男女平等，但女性參政還是諸多不便，女性政治工作者要付出比別人更多的時間與代價；張家銨4年來議會的表現，大家都看在眼裡，認真打拼、講話清楚、立場堅定，都是為大肚、烏日、龍井的鄉親，為台中、為台灣爭取，拜託鄉親要讓張家銨「凍蒜」。

蔡其昌也說，張家銨「凍蒜」還不夠，他再次向鄉親細數政見，包含海線鐵路雙軌高價、捷運藍線4年動工、國中小營養午餐免費、擴大敬老愛心卡預算等，籲鄉親11月26日支持行動派市長蔡其昌，承諾11月27日後讓海線更加進步。