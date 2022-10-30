高雄一名女子小芳（化名）前年2月與一票朋友到KTV喝酒狂嗨，她上完廁所準備離開時，遭一名男子闖入並反鎖門，男子對她索吻、摸胸，後來外頭有人敲門，她還遭摀嘴無法求救，事後男子酒醒頻道歉，小芳仍感受屈辱提告，法院一審判4年6月，男子上訴後，法官考量雙方已和解，改判3年6月。

判決書指出，小芳前年2月2日凌晨1時與友人到高雄某KTV歡唱，之後又到某舞廳續攤，她當時在包廂內的廁所如廁完準備離開時，開門時遭到一名陳姓男子闖入並反鎖，她遭對方強吻、撫胸，而這時另一名男子在門外敲門，小芳又遭陳男摀嘴無法求救，對方離去後，陳男又將小芳衣服、褲子脫掉，把她強壓在洗手台上性侵得逞，她最後逃離廁所，決定驗傷提告。

不過男子雖坦承有性交，但辯稱2人一起誤入廁所，小芳先幫他口交，他認為對方有這個意思才脫褲性交，認為對方是自願的；不過檢方發現男子事後有傳訊息給小芳稱他做錯了，說「這件事情我的不對，我不會跟別人說起這件事」，小芳則說「所以一句喝醉就都可以亂来是嗎？」「誤會？強暴是誤會？我他X給你臉你不要臉，你現在跟我說求圓」。

一審法官認為男子試圖將性侵事實扭曲，還迫使小芳三緘其口，不敢訴諸司法途徑，犯後態度惡劣，難認有真心悛悔之意，審酌他為大學畢業、目前經營餐飲業，月收入約2萬至3萬元間，已婚無子女，依強制性交罪處有期徒刑4年6月，男子上訴後，法官認為他犯罪後曾向小芳道歉，小芳要求他在配偶面前向她道歉遭拒，且法院審理中已達和解，改判3年6月。

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