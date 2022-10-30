南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動發生大規模踩踏事故，至少151人死亡，其中有19位是外國人，一名在南韓讀書的劉姓大陸留學生表示，當晚他在梨泰院酒吧裡看表演，不知道發生事情，30日凌晨2點表演結束後，開門走到外面就看到地上躺著一排蓋著布的人，衝擊畫面讓他至今都不敢相信，到現在還心有餘悸。

一名在韓留學生劉某表示，當晚他在梨泰院酒吧裡看表演，30日凌晨2點表演結束後，開門走到外面就看到地上躺著一排蓋著布的人。(路透社)

陸媒《中新網》報導，在韓國讀書的劉姓留學生29日晚間到梨泰院一間酒吧看Rapper表演，當時酒吧裡很吵、網路也跑不動，所以不知道外面發生什麼事，直到30日凌晨2點要離開酒吧走到外面，看到地上躺著一排蓋著布的人，受到極大的心理衝擊，心理久久不能平復，「直到今天早上還心有餘悸。」

另外，還有一名王姓留學生29日晚上也在梨泰院，他表示當時快走到事發街道前還沒有特別擠，但越走人越多，最後被堵在轉角處，王姓留學生與朋友緊抓著彼此的手避免走散，但身後5、6名韓國男子因為一直滯留原地感到煩躁，於是決定一起往前擠，「我所處位置就在那群男生前面，被擠壓得非常難受，甚至有一瞬間難以呼吸，尤其是擠到了事故發生的下坡拐彎處，那裡是最激烈的地方」，一路上王姓留學生多次被絆倒，踩到許多不明物體跟別人的腳，最後才走出人群。

根據《韓聯社》報導，第一線消防人員目擊，踩踏事故中多數死者並不是被推倒踩踏致死，而是站著的時候被前後人群活活擠死，更難過的是這些已經死亡的屍體因為動彈不得，就困在密密麻麻的人群中，跟活著的民眾擠在一起。