美國經濟學家指出，韓國基準利率過低，也就是利率若比通膨率還要低的話，金融市場就很難穩定下來。

韓國的利率從去年8月啟動升息周期後，迄今已8次調高，目前來到3%。至於韓國的消費者通膨，最新10月份數據為5.7%，雖未再創新高，但已經是連續6個月都超過5%。

這位國際著名的經濟學者Anne O. Krueger認為，韓國利率只有3%，但通膨已超過5%，兩者比較下利率實在太低。若韓國不再升息，與美國之間的利差會持續擴大，為追求更高報酬下，或將加速韓國資金外流速度。

戰功彪炳的Krueger，除了以前是世界銀行首席經濟學家外，也曾任國際貨幣基金組織內，第一副董事總經理一職。高齡88歲的Krueger還沒退休，正在約翰霍普金斯大學教授國際經濟學。

Krueger指出，現在美國利率是3.75%到4%，以後萬一最多再升到5%的話，韓國利率還是維持這麼低，韓國民眾將會去買美股。結果就是韓元會走貶，韓國的通貨膨漲也將上漲的更多，更糟糕。