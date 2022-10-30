張安樂拱手向柯文哲問候。（王揚傑攝）

柯文哲向其他桌賓客問候，桌上有「海英集團」的桌牌。（王揚傑攝）

柯文哲向其他桌賓客問候，桌上有「北山天合」的桌牌。（王揚傑攝）

侯友宜率國民黨新北市議員候選人出席全民計程車感恩餐會。（王揚傑攝）

全民計程車行今（30日）晚在新北果菜公司板橋果菜市場舉辦30周年感恩餐會，席開250桌，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲均受邀出席，因年底地方選舉剩不到1個月，侯、柯也把握機會帶著同黨候選人向廣大小黃運將拜票，但2人時間錯開。由於主辦單位每年都會邀請具幫派背景的社團出席，統促黨總裁張安樂和竹聯、四海、天道盟等成員今晚也出席餐會，警察出身的侯友宜在台上致詞後隨即離開，柯文哲則不避諱逐桌與疑似具幫派背景的賓客握手合影，2人態度截然不同。

晚間6時30分柯文哲先到場，以台灣民眾黨主席身分帶同台北市長候選人黃珊珊、桃園市長候選人賴香伶及多位新北市議員候選人上台拜票，柯文哲先是稱讚全民計程車已是台灣運輸業的品牌，提供高品質的服務，隨後便以黨主席的身分請運將朋友們給民眾黨一個機會，投給民眾黨就是投給自己一個希望，民眾黨絕不會辜負大家的期望。

白狼張安樂約6時45分到場，與柯文哲同坐主桌，張安樂向柯文哲拱手問候，柯文哲則舉手回禮，隨後2人再無眼神交會與互動，黃珊珊則與張安樂握手後離開。民眾黨文宣創意部表示，事前並不知道主辦單位有邀請張安樂。

柯文哲吃了1、2道菜後起身與其他桌賓客寒暄，各賓客桌上放有「海英集團」、「北山天合」、「牛埔X哥」等疑似具幫派社團色彩的桌牌，但柯文哲並不避諱，仍逐一握手問候，反倒有些年紀較輕的賓客顯得不太自在。柯文哲約在7時許離開會場。

晚間7時45分侯友宜到場，與議員候選人戴湘儀、葉元之、吳訓孝、王威元、黃聖超等人一同上台，侯友宜說，拜託「全民」的好朋友給年輕的議員和市長滿滿的加油，一起「拉票、催票、投票」，愛我們的國家和人民，好好做事，不要只會「答嘴鼓」，用計程車司機從早拚到晚的精神，為這塊土地貢獻做事情。

侯友宜致詞後，主辦單位邀請他入座主桌，但侯友宜婉拒，隨即從舞台旁上車離開。地方人士認為，侯友宜警察出身，還當到最高位的警政署長，與幫派出身又被奉為精神領袖的白狼張安樂同桌，確實不太妥當。