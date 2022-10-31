貪吃蛇吞食大老鼠後，腹部明顯撐大行動緩慢。（新北市動保處提供）

新北市萬里區陳姓民眾在住家廚房驚見1尾長約1.5公尺的大蛇，急忙通報新北市動保處，三芝動物之家動保員唐俊源獲報趕抵，經現場辨識種類為黑眉錦蛇，且這條蛇的腹部膨漲，應是才剛進食，行動較為遲緩，故僅花費30秒就將大蛇捕獲。

唐俊源說，到場後經由住戶指引，得知大蛇藏匿在廚房內雜物間，搜索不久後即發現黑眉錦蛇躲藏在瓦斯桶下方，由於牠剛吞進1隻老鼠，腹部呈現飽食膨脹無法動彈，故立即以捕蛇鉗控制蛇頭，只花30秒就順利捕獲。

動保處表示，黑眉錦蛇是台灣常見大型無毒蛇類，全長可至2.5公尺，目前被列為三級保育類野生動物，主要明顯特徵是眼後有2條明顯的黑色斑紋延伸至頸部，狀如黑眉，個性比一般蛇類溫順優雅，適應力強、也善於攀爬，主要的棲息地為稻田、河邊及農舍附近，會尋找鼠類、蛙類等食物，民眾如果發現牠的蹤跡切勿傷害牠，可通知動保處派員前往處理。

三芝動物之家駐區獸醫謝弘斌說，抓蛇工作為動保處重要工作項目，今年截至9月底止，累計接獲民眾通報抓蛇達2785件，動保處轄下各動物之家動保員均受過專業訓練，具有豐富捕蛇經驗，隨時都能夠機動而且快速出勤，利用蛇夾、蛇籠等捕蛇工具，積極協助民眾進行蛇類捕捉移除工作。