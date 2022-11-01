環球晶(6488)董事會通過截至2022年9月30日止之第三季財務報告，合併營收180.5億元，季增2.9%，年增17.5%；營業毛利78.9億元，季增3.2%，年增31.3%，營業毛利率43.7%，年增4.6%；營業淨利63.3億元，年增35.7%，營業淨利率35.1%，年增4.7%；稅後淨利51.1億元，季增88.2%，年增64.6%；稅後每股盈餘達11.74元，與營收、營業毛利與稅後淨利共創單季歷史最佳紀錄！

2022年前三季合併財報結果：累計合併營收519億元，年增14.4%；營業毛利224.8億元，年增33.9%，營業毛利率43.3%，年增6.3%；營業淨利186.2億元，年增44.6%，營業淨利率35.9%，年增7.5%；稅後淨利95.7億元，稅後每股盈餘22元。環球晶圓2022年前三季營運成果豐碩亮眼，營收、營業毛利、營業淨利皆創歷史新猷！截至九月底的預收貨款餘額亦締造新歷史紀錄，來到382.1億元!

俄烏戰爭、反覆流行的疫情與各國緊縮的財政政策，使全球經濟前景陷入膠著；半導體產業雖受總體經濟因素與消費性電子產品需求放軟影響，庫存壓力增加，然車用與工業應用需求依舊強勁，如不斷推升的電動車銷量、車載娛樂系統需求與自動駕駛等創新技術皆為半導體產業添加成長動能，加之各國政府積極因應並擘劃能源轉型及淨零碳排的相關政策都有望持續推升半導體需求，支撐產業長期發展。環球晶圓擁有3吋至12吋完整的產品光譜，能滿足客戶全方位需求，以因應單一產品的市場波動，並藉由靈活的資產配置與充裕的現金部位抵禦市場動盪，於穩健經營中創造盈餘獲利。

繼2021年自主承諾全集團將於2050年實踐100%使用再生能源的目標，環球晶圓現正式加入RE 100倡議組織，響應綠色能源、擁抱永續環境，以因應逐漸加劇的氣候變化與逐年增溫的地球暖化議題。為實踐綠色承諾，環球晶圓子公司旭愛能源攜手母公司中美矽晶，積極建置地面與屋頂之太陽能光電系統，綠能與生態共存的設計，榮獲由經濟部能源局頒發之「2022光鐸獎之優良地面型系統獎」殊榮，貫徹「負責任的營運成長」經營原則，實施「綠色製造」營運方針。