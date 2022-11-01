致詞提到沒緣分去其他國家 被問緣份到？賴清德：呵呵，這個要總統指派。曾薏蘋攝

副總統賴清德今出訪我友邦帛琉共和國，展開為期三天的訪問，賴清德下午參訪國合會帛琉技術團農場；他致詞肯定國合會給予幫助的國家，不只在帛琉，「也有其他國家，我是沒有緣分去看其他地方」；隨後被媒體詢問，副總統會希望明年有機會能夠趴趴走嗎？緣份到了嗎？賴清德笑著說，呵呵，這個要總統指派，「我今天也是奉派，被總統派到帛琉來」。媒體追問，「要回去問總統嗎？」賴清德笑著跟大說，「謝謝」。

賴清德今下午與帛琉總統惠恕仁參訪國合會帛琉技術團農場，並聽取技術團團長蔡明哲簡報；賴清德致詞指出，今天非常高興來到帛琉，很意外透過國合會的安排，來到技術團示範同場，剛剛聽到蔡團長簡報，有個非常強烈的感覺，就是非常了不起。

他說，第一個了不起是團長很年輕、團員更年輕，一群年輕人從台灣來到帛琉，積極努力為這個國家做出貢獻，令人欽佩，蔡明哲團長是國家第八屆外交替代役，帛琉不是第一站，之前還有去過馬紹爾、諾魯等農業需要台灣協助的國家，可以看出來，這群年輕人志氣非常非常了不起。

他說，第二是，他們的專業很了不起，本以為他看的是園藝，沒想到技術團已經發展到禽畜及水產養殖，剛剛吃的冰淇淋就是傑出園藝的產品，且也做了志工，到學校、社區宣傳糖尿病防治等，專業不僅是農業，發揮的功能有農業、外交、衛生、教育及基層服務，專業非常了不起，第三是充滿希望，鬥志很高，且士氣非常好。

他說，蔡明哲提到跟總統、部長在哪些場合見面做了哪些討論，推動的禽畜、水產養殖等計畫，無非是要響應惠恕仁總統，以食物供給人民充足的食物為國政的目標努力，要供應帛琉共和國所有的糧食，台灣一個示範農場，以造福帛琉共和國人民福祉為己任，這個精神也非常了不起，所以他非常贊成外交部等單位，應該給予國合會給予多多支持，它應該可以成為示範園區，也許有些國家或許也希望這樣幫助，國合會幫助不是只有在帛琉，也有其他國家，「我是沒有緣分去看其他地方」。

他指出，但今天來，他非常感動，非常欽佩，發自內心認為這群年輕人很了不起，應該把這了不起的志氣、專業及成就，成為一個好的示範，外交部來推廣到其他需要地方，今天他特別來是代表蔡總統的感謝，大家辛苦了，做得非常棒。

隨後，賴清德與惠恕仁一起參觀園區種植的農產品，原本介紹人員以中文說明，賴清德還貼心的跟介紹人員說，用英文，惠恕仁總統才能一起分享。