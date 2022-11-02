本名酈俊睿的退休警察「條子鴿」，影射因為開謝長廷養子張維洲紅單，結果被高層追究記申誡，條子鴿遭起訴後，台北地方法院審理後，他當庭道歉並在網路發文道歉、張撤告，法官認為張男在辯論終結前撤回其告訴，因屬告訴乃論罪，判決公訴不受理。可上訴。

檢方起訴指控，酈俊睿原為北市政府警察局萬華分局警員，2020年退休，他明知駐日大使謝長廷擔任行政院長之2005年期間，張維洲未因駕駛賓士車闖紅燈而遭被告攔停開單逕行舉發，酈俊睿亦未曾因態度不佳為由遭記申誡2支之懲處。

但他卻在去年9月4日晚間，在他經營之臉書社群網站「條子鴿」專頁，發表文章影射張男違規被攔，卻對他大吼「莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰？」等不實內容，影射張維洲仍為謝長廷養子，曾因闖紅燈遭他攔停逕行舉發交通違規等，張維洲提告。

檢方起訴後，因酈俊睿道歉、張在10月21日撤回告訴，台北地院不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。