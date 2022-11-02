台中市神岡區一名58歲的胡姓婦人，日前接獲自稱台北市警察局員警的電話，對方表示婦人健保卡遭冒用須配合警方調查，並要求依指示配合不得聲張，胡姓婦人至郵局確認帳戶存款時，幸行員機警察覺有異，請警方前來勸阻，順利保住婦人辛苦攢下的積蓄。

警方指出，豐原分局神岡分駐所警員林慶安，於10月31日上午11時50分許接獲神岡郵局通報，胡姓婦人向行員透露，目前正受警方調查，因擔心戶頭內新台幣200多萬元遭人冒領，故前來查詢帳戶現況，行員一聽認為胡婦應該是接到詐騙集團電話，隨即撥打電話請警方前來協助。

胡姓婦人表示，電話中該名假冒台北警方的詐團人員，稱她健保卡遭冒用須配合調查，要求她準備好證件、提款卡與存摺等物品，並詢問胡婦住家地址稱稍後會派人前來收取。因當下皆如實告知詐團住家地址與存簿帳號等個人資料，通話結束後；擔心帳戶存款遭有心人盜領，故到郵局查詢。

員警了解原委後，先安撫胡婦緊張的情緒並向其說明，此為國內常見的帳騙手法，該通應是詐騙集團的電話，警方不會以任何理由要求民眾交付個人金融帳戶資料代為監管。胡婦聽完後才驚覺遭詐騙，並向員警表示，保證不會再相信不明來電，十分感謝郵局行員與警方的熱心協助使其免於受騙。

神岡分駐所長陳信宇呼籲，近來詐騙集團猖獗，民眾若遇類似情形，接獲不明來電，無法確認來電機關與人員時，應先掛斷電話，立即撥打165反詐騙專線，或可向就近警察機關求證，以免上當受騙。