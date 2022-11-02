國民黨行動中常會2日移師新竹市，國民黨主席朱立倫2日先到果菜市場與國民黨新竹市長候選人林耕仁一起拜票。朱立倫表示，國民黨第2站行動中常會，全黨決定到新竹市力挺林耕仁，也強調只要能團結，就能勝選。

朱立倫2日與林耕仁合體，到果菜市場掃街拜票。朱立倫指出，選戰剩下不到1個月，黨和資源都會持續來，包括前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜等黨內重要人士都會來新竹，但最重要的仍是林耕仁要全力以赴。

針對趙少康提藍白合，棄林耕仁、保蔣萬安，朱立倫如何看待新竹藍白合的議題？對此，朱立倫則表示，請問台北市長候選人黃珊珊同意嗎？講這種別人不可能同意的事情，要國民黨來犧牲可能嗎？

至於台北市長柯文哲稱國民黨現況是「百足之蟲、死而不僵」 ，朱立倫則表示，很佩服柯文哲每周都要創造議題，上周才說北部所有議長都是黑道，後來又道歉，真的不必用這樣的方式損朋友或個人，何況講這樣的話，自己要如何面對台北市議會的議長？