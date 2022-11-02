樂天桃猿啦啦隊女神林襄，靠著甜美形象和熱力四射的應援舞，IG狂吸139萬粉絲支持，不過日前被媒體直擊她在路邊哈電子菸，形象受到衝擊，所幸林襄近日逐漸走出風波，IG新貼文是穿日式浴衣的絕美照片，可見她一邊微笑一邊許願：「明年一定要出國玩‪‪」，引起網友廣大迴響，甚至釣出日本粉絲狂讚：「歡迎來日本，好卡哇伊喔」。

照片中，林襄頂著招牌空氣瀏海和可愛包包頭，頭上配戴簪花髮飾，搭配紅花圖樣的日式浴衣，抿嘴微笑的模樣超級甜美，她透露有被前天IG掉粉的情況嚇到，話鋒一轉，她和大家分享穿浴衣的興奮心情「前幾天工作來到好像日本的地方，心心念念的浴衣體驗」，也許下願望：「明年一定要出國玩」，隨後以日文對粉絲說：「摳尼基哇(你好)」。

對此，粉絲也紛紛回應林襄，「好好看日本襄妹」、「襄穿浴衣真可愛」、「對啊我真的嚇到快發瘋了」、「叫球團安排到日本當啦啦隊表演，順便觀光一舉兩得」、「超適合駕馭粉紅色的小公主」、「可可愛愛～有妳在」，甚至不少日本粉絲也留言：「請來日本遊玩」、「妳穿浴衣好漂亮」、「到日本記得來找我們玩哦」、「很卡哇伊」。