有蛋黃酥界愛馬仕之稱的陳耀訓蛋黃酥1日宣布，將於15日再度開放網路預購，但相較於今年7月的價格大幅上漲，從一盒800元漲到980元，漲幅達到2成，不過不少網友仍然預測會被一掃而空。

陳耀訓蛋黃酥在臉書上PO文表示，由於2023年的農曆春節特別的早，於是決定將在11月15日中午12點30分開放預購，但由於原物料價格飆漲，因此售價也將從每盒800元調整至980元，每人限購5盒。

針對黃牛搶購後轉賣，陳耀訓蛋黃酥則表示，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，呼籲大家別在指定售票系統外的地方購買。

雖然陳耀訓蛋黃酥如今一顆要價98元，但由於之前黃牛價一盒喊到2500元，仍被搶購一空，不少網友預測會依然被秒殺，紛紛留言：「又是網路預購，看來又搶不到了」、「黃牛的天下」、「戰爭來了」、「漲價了，還好之前有吃到...」、「依然只有乾瞪眼的份」、「我先開放買不到崩潰區」、「建議設立會員制，不然真的搶不到」、「搶不過黃牛機器人的啦」、「這價格...我買不下去」。