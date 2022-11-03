在下半年AI影像產品新品齊發下，群光（2385）今年第3季每個月營收均突破百億，第3季營收達306.48億元，創下歷史新高，季增7%，年增12%。除營收突破新高外，第3季獲利亦優於法人預期，毛利與營業利益均為歷史新高，稅後淨利與EPS則為歷史次高。第3季毛利為57.77億元，季增15%，年增19%;營益利益達31.18億元，季增24%，年增27%；稅後淨利為21.25億元，季增19%，年增33%; EPS為2.97元，季增19%，年增32%。

群光第3季三率三升，毛利率上升至18.8%，季增1.3個百分點，年增1.1個百分點; 營益率則突破雙位數達10.2%，為歷史次高紀錄，較第2季大幅增加1.4個百分點，年增1.2個百分點; 淨利率為6.9%，亦較第2季增加0.7個百分點，年增則達1.1個百分點。

群光今年前三季營收大幅成長13%達881.46億元，創下歷史新高，在規模經濟、高單價產品組合提升以及匯率的幫助下，毛利、營業利益、稅後淨利以及EPS均達歷史新高。前三季毛利為156.35億元，年成長15%; 營業利益達80.93億元，年增達32%; 稅後淨利為56.18億元，年成長25%; 累計群光今年前三季EPS達7.88元，較去年同期成長24%。前三季獲利成績亮麗，亦達三率三升，毛利率為17.7%，年增0.2個百分點; 在營業費用控制得宜下，營益率為9.2%，年增1.3個百分點，為歷史新高紀錄; 淨利率為6.4%，年增0.6個百分點。

群光今年AI影像產品大放異彩，自第三季起進入出貨旺季，目前AI影像產品已占群光影像營收超過七成，上半年成長達到五成，是群光今年下半年營收成長的主力。目前陸續出貨的新產品，在智慧家庭方面包括給歐系大廠的IP cam、美系大廠的門鈴攝影機，在智慧監控方面，則有出給美系大廠的安全鈕(safety button)，讓使用者隨時都可以即時連線並提供位置資訊給監控服務商。除此之外，群光也拓展多元化產品組合，第三季首度進入專攻禮品市場的紙相機領域，為照相增添生活趣味。在運動攝影機的部分，今年下半年也迎來新機種，預計將可為影像挹注不少營收，明年營收成長更是可期。