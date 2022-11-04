台鋼集團旗下特殊合金材料廠精剛(1584)召開董事會，會中通過2022年第3季財報。精剛第三季每股稅後盈餘(EPS)為0.27元，年增率107.69%。前三季營收為新台幣11.83億元，年增加65.05%，稅後淨利為1.11億元，不僅年增加326.16%，還超越去年全年獲利，前三季每股稅後盈餘為0.9元，寫下11年來同期新高。

精剛第三季業績表現亮眼，主要是持續進行產品組合優化，使得毛利率年比增長。今年第三季毛利率由去年同期的8.5%提升到15.9%，前三季毛利則由去年同期時的6.9%提升到16%，出現倍數成長，隨著持續提高生產高毛利率產品，毛利率可望持續提高。所以，即使出現俄烏戰爭、大陸清零封城及全球通膨等不確定因素造成的庫存修正，精剛積極調整生產線與產品結構，新增鎳基超合金熔煉產線擴增產品產能，已獲得顯著成效。

儘管精剛已成功拓展歐美等外銷市場，但仍積極爭取舊客戶訂單回流外，使得主要產品鎳基超合金及鈦合金在整體接單、獲利表現均穩定成長。精剛預計在油氣工業及國防航太市場未來仍有持續成長動能，這也是目前關注的重點市場。儘管全球經濟還處於震盪時期但精剛持續擴大自主全能一條龍服務(One Stop Shoping)產能建設，除滿足市場需求並致力於降低生產成本。