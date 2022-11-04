為避免進入衰退期，韓國政府表示，將出手援助韓企。另外，在個股漲跌不一下，大盤也形成拉鋸，目前在2,329.55點，小漲0.38點，幾乎是在平盤。同時，韓元則小幅走貶。

韓國財政部4日指出，當地經濟成長恐怕會在一段不算短的時間內，都會處於複雜的不確定狀態。因此，將對產業祭出不同金援政策。像是初創公司可以獲得租稅優惠，藉此也希望吸引更多投資者。

還有，為了拯救運費頻頻下滑的海運業者，韓國政府計畫拿出3兆韓元，約21億美元來幫助船公司。保守預估，海運業者的年度合併營收可望從2021年50兆韓元，增至2027年58兆韓元。因此，韓國最大貨櫃船公司HMM股價受到激勵，小漲0.27%。

財報亮眼的大韓航空大漲4.17%，韓泰輪胎也漲1.55%，至於季報欠佳的SK Innovation則大跌6.86%。另外，三星電子小漲0.17%，SK海力士漲0.24%，電商平台巨擘Kakao跌0.8%，汽車零組件製造商現代摩比斯也跌0.92%。

韓元兌一美元在1,425.2價位附近，韓元小貶1.4元。