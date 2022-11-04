台北文化獎頒獎典禮4日登場，國樂大師瞿春泉得獎。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

第26屆台北文化獎頒獎典禮4日登場，本屆得主分別為推廣文學不遺餘力的學者詩人陳義芝，以及長期致力於國樂文化推廣傳承的國樂大師瞿春泉。陳義芝表示，會繼續寫未完成的詩，繼續做他能做的事。瞿春泉也說，願意活到老學到老，繼續為國樂發展付出。

文化局表示，陳義芝是台灣當代重要抒情傳統繼承者及具代表性的學者詩人，催生台積電文學獎、宗教文學獎，1995年更倡議「台北公車詩」，將文學落實於生活；瞿春泉從藝近70年，曾任亞洲多個專業國樂團、劇團指揮，超過一甲子孜孜矻矻的耕耘，致力於將傳統音符國際化，為國樂後進們樹立典範。

文化局指出，第26屆台北文化獎的重點為「關注台北文化發展趨勢，透過各文化與藝術型態的實踐、深化與倡議，形塑台北文化獨特風貌，成效卓越者」，兩位得獎者陳義芝、瞿春泉均以其深厚的文化內涵，各自在文學及國樂專業領域大放異彩。

為了向兩位得主致敬，頒獎典禮特別邀請女高音林湘玲演出陳義芝作品《尋訪陶淵明》，並由陳義芝親自朗誦部分詩詞；再由呂雪鳳及TCO學院國樂團攜手演出由瞿春泉編曲的〈刺桐花開〉、〈燈月交輝〉等兩首樂曲，展現兩位得主於文學及音樂領域浸潤多年的深厚成就。

陳義芝致詞時表示，他從很年輕開始寫詩、評論詩，也在學校教詩，在不同年代也借助不同媒體工具推廣詩，數十年如一日，謝謝評審肯定作為文化標誌的詩的意義，得獎固然歡喜，努力更為迫切，會繼續寫未完成的詩，繼續做他能做的事。

瞿春泉致詞時則說，感謝大家見證第一位新加坡人獲得此殊榮，他感到很榮耀，來台北工作23年，感謝與他一起工作的所有夥伴，也很榮幸參與這片土地上國樂的蓬勃發展，讓他能不斷的學習創作與指揮，為這片美麗土地寫下心中的音樂，願意活到老學到老，繼續為國樂發展付出。