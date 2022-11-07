第57屆中山學術著作獎，中山學術文化基金會董事長吳伯雄親自主持頒獎典禮。（中山學術文化基金會提供）

在國父孫中山先生誕辰紀念日前夕，中山學術文化基金會頒發了第57屆中山學術著作獎，獲獎人為台大中文系所特聘教授曹淑娟，師大教育系教授周愚文，陽明交通大學電子物理系教授仲崇厚及成功大學電機系系主任林志隆四位。

中山學術文化基金會董事長吳伯雄親自主持頒獎典禮，祝賀這四位學者在學界出類拔萃，在各領域都是頂尖的學者，獲獎實至名歸，期許他們再接再厲，能為國家社會做出更多貢獻。該會今年也首度頒發中山青年論文獎，由台大國發所博士黃玫瑄的論文孫中山革命與東亞客家之關聯及中國文化大學博士邱啓媛論文宋慶齡與民國政府之政治關聯獲得。

中山學術著作獎是知名且崇高的學術獎項，獲得獎項者是學術地位的肯定，競爭一向激烈。今年在人文社會類脫穎而出的兩位傑出學者，分別為曹淑娟的祁彪佳詩傳，遠山堂詩詞編年校釋，及周愚文的晚清教育制度西化的前奏，癸卯學制頒行前西式教育的借入。

自然科學類得獎人為仲崇厚的稀土族金屬化合物中奇異金屬量子相之形成機制及林志隆的適用於閘極驅動電路之預抬升方法以改善高解析度薄膜電晶體，液晶顯示器系統之掃描脈衝延遲兩篇論文，這兩篇論文都曾得過國際知名期刊的刊載，論文含金量極高。

該會為傳承中山思想的博大精深，並特別出版中山思想與當代中國一書，由台灣十五位孫學學者撰稿，周陽山教授擔任總編輯。吳伯雄董事長宣布，該書將分別贈送台灣各圖書館，並寄贈大陸及海外孫學研究機構，希望有更多愛書人，能接觸認識中山思想的偉大。

頒獎典禮於11月5日於國父紀念館舉行，該會副董事長林振國，國父紀念館王蘭生館長及該會董事，孫學領域學者，及得獎親友出席活動。吳伯雄期盼來年能有更多碩士生及博士參與中山青年論文獎的甄選，以擴大傳承發揚中山思想。