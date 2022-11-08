為打破大眾對漁港的傳統思維、並且給漁民更好的作業環境，新北市政府四年來積極推動漁港轉型，讓每個漁港的特色發揚光大，優化漁作環境。市長侯友宜表示，此政策讓漁港除了有漁獲海鮮，還能成為市民休憩的新選擇！

侯友宜今（8）日在臉書發文說明，從108年推動「嗨漁港」計畫到現在，已經陸續翻轉14處漁港，改變了過去難以改變的沉痾，更創造漁港夜經濟，讓民眾對於漁港的印象脫胎換骨，走向全新方向，同時「翻轉漁港風貌」不只要保障漁民作業安全，更要讓民眾可以從白天玩到夜晚，如串聯自行車道、兼顧文化及親水風貌的淡一漁港、釣魚天堂草里漁港的咖啡驛站等，讓白天漁港有著各種不同的風貌。

而到了晚上，漁港夜經濟啟動，侯友宜以富基漁港為例，指其被打造成大型時尚秀的舞台，「快節奏的舞曲融合輕柔的海浪聲，海風徐徐吹來，搭配金黃的夕陽天色，漁港的色彩更年輕、更時尚」，讓漁港超乎大家的想像。

最後侯友宜表示，每個微小的改變，都是市民以及所有團隊同仁，積年累月的大勇氣，而改變的嶄新篇章未完待續，此刻，市府仍持續的向前邁進，秉持「侯侯做代誌」的精神，繼續為人民拚好日子。